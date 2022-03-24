Как выглядит Мариуполь после месяца войны: жуткое видео

До 24 февраля 2022 года Мариуполь был красивым городом на берегу Азовского моря. Но месяц неустанных обстрелов России превратили райское место в ад.

Мариуполь оказался под нашествием российской орды с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Похоже, решисты думали, что смогут без проблем оккупировать город, но столкнулись с героическим сопротивлением.

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Поняв, что взять Мариуполь им не под силу, захватчики начали безжалостно обстреливать мирных людей. От рук российских военных погибли уже более 3 тысяч мариупольцев. Более 80% гражданской инфраструктуры уничтожены, и на этом рашисты не останавливаются.

Улицы Мариуполя опустошены войной

Сейчас в Мариуполе подлинная гуманитарная катастрофа. Прячущиеся в подвалах жители надеются только на спасение, запасы пищи и лекарств почти исчерпаны.

Между тем, на ранее оживленных улицах города царит мертвая тишина. За месяц войны Мариуполь изменился до неузнаваемости. Кое-где еще тлеют обстрелянные россиянами здания. Масштабы разрушений видны даже из космоса.

Как выглядит Мариуполь за месяц войны: жуткое видео

Но, несмотря на это, город еще жив. Там до сих пор есть люди, и они нуждаются в помощи.

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