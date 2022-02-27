Как выглядит Мариуполь после наступления российской орды: страшные фото

Россия напала на Украину, поэтому наши ВСУ уже 4 дня дают отпор врагу. Оккупанты разрушают города и убивают людей.

В частности, одним из серьезно пострадавших городов является Мариуполь. Там разбиты дома, есть разрушение инфраструктуры.

Важно Россия атаковала украинские города: где прошли бои

27.02.22. Мариуполь. Это так вы освобождаете нас, "братья-россияне?" Мы – русские, украинцы, греки… Мы, мариупольцы, вам этого не забудем и не простим. Никогда. Как наши деды не простили Гитлеру и фашистам,

– заявляют жильцы.

Последствия военных действий России / Фото Мариупольский городской совет