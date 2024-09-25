Россияне просто равняют город с землей, как когда-то Авдеевку, Бахмут и другие населенные пункты. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер побывала в Покровске и задокументировала, как враг уничтожает город.

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Как выглядит Покровск

В репортаже Андриана Кучер рассказала, что во время съемок в Покровске не было мобильной связи. За считанные минуты дым от российских прилетов начал подниматься из 3 мест. Не проходит ни дня без вражеских обстрелов.

Одним из таких ударов россияне обесточили Покровск, Мирноград и окрестные села. Также оккупанты уже перебили водоснабжение в Покровск, восстановить его сейчас невозможно.

Хотя враг не имеет сил наступать как раньше, понемногу выдыхается, а некоторые участки Силам обороны удалось стабилизировать, но от цели захватить город, который открывает дорогу на Днепропетровщину, он не отказался.

Репортаж из Покровска/ Скриншоты с видео

Противник пытается уничтожить украинскую логистику, засыпает Покровск управляемыми авиабомбами, ракетами и реактивной артиллерией. Сюда долетают вражеские FPV-дроны. Россияне изо всех сил стремятся стереть город, превратить его в Авдеевку и сделать непригодным для жизни.

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"В начале 2024 года в выпуске из Авдеевки я говорила следующее: "Запомните, как сейчас выглядит Авдеевка. Такое будет с каждым населенным пунктом на пути российской армии, если враг прорвется дальше". Покровск рискует повторить судьбу Авдеевки и от нас с вами тоже зависит, как далеко сможет зайти враг", – отметила ведущая 24 Канала.

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