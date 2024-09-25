Росіяни просто рівняють місто із землею, як колись Авдіївку, Бахмут та інші населені пункти. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер побувала в Покровську й задокументувала, як ворог знищує місто.

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Як виглядає Покровськ

У репортажі Андріана Кучер розповіла, що під час знімань у Покровську не було мобільного зв'язку. За лічені хвилини дим від російських прильотів почав підійматися з 3 місць. Не минає ні дня без ворожих обстрілів.

Одним з таких ударів росіяни знеструмили Покровськ, Мирноград та навколишні села. Також окупанти вже перебили водопостачання до Покровська, відновити його зараз неможливо.

Хоч ворог не має сил наступати як раніше, потроху видихається, а деякі ділянки Силам оборони вдалося стабілізувати, та від цілі захопити місто, яке відкриває дорогу на Дніпропетровщину, він не відмовився.

Репортаж із Покровська/ Скриншоти з відео

Противник намагається знищити українську логістику, засипають Покровськ керованими авіабомбами, ракетами та реактивною артилерією. Сюди долітають ворожі FPV-дрони. Росіяни з усіх сил прагнуть стерти місто, перетворити його на Авдіївку й зробити непридатним для життя.

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"На початку 2024 року у випуску з Авдіївки я говорила наступне: "Запам'ятайте, як зараз виглядає Авдіївка. Таке буде з кожним населеним пунктом на шляху російської армії, якщо ворог прорветься далі". Покровськ ризикує повторити долю Авдіївки й від нас з вами теж залежить, як далеко зможе зайти ворог", – наголосила ведуча 24 Каналу.

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