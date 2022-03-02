Как выглядит разбомбленая Волноваха: видео из города
2 марта 2022 , 11:19Читати новину українською
Источник:телеграм-налал "Всевидящее ОКО"
Враги почти полностью разрушили Волноваху в Донецкой области, оттуда эвакуировали большинство людей. Но город до сих пор находится под контролем украинских военных.
Отметим, что украинские защитники дали достойный отпор врагу и отвоевали Волноваху.
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Однако ее очень разбомбили. На улицах заметно разрушены дорога и дома.
Волноваху разбомбили. Город разрушен полностью, здесь побывал "русский мир", сообщают украинцы.
Смотрите видео, как разбомбили Волноваху:
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