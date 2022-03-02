Как выглядит разбомбленая Волноваха: видео из города

2 марта 2022 , 11:19
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Источник:

телеграм-налал "Всевидящее ОКО"

Враги почти полностью разрушили Волноваху в Донецкой области, оттуда эвакуировали большинство людей. Но город до сих пор находится под контролем украинских военных.

Отметим, что украинские защитники дали достойный отпор врагу и отвоевали Волноваху.

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Однако ее очень разбомбили. На улицах заметно разрушены дорога и дома.

Волноваху разбомбили. Город разрушен полностью, здесь побывал "русский мир", сообщают украинцы.

Смотрите видео, как разбомбили Волноваху:

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Автор: Марія Бондар