Как выглядит уничтоженный Мариуполь после тяжелых обстрелов: жуткие кадры
Оккупанты продолжают буквально уничтожать Мариуполь. В сети показали кадры, как сейчас выглядит город, который ежедневно атакуют захватчики.
Мариуполь уже более недели в блокаде оккупантов. В городе отсутствует электроснабжение, вода, тепло и мобильная связь.
Заметьте В Мариуполе ведутся тяжелые бои за каждую улицу
Наши военные продолжают отражать вражеские атаки, однако обстрелы оккупантов фактически уничтожают город. На улицах много сожженных автомобилей. Ряд домов просто разрушен, у многих выбиты окна из-за взрывов.
Также по городу много следов от вражеских снарядов. Оккупанты позорно атакуют гражданскую инфраструктуру города, из-за чего гибнет мирное население. Кроме того, оккупанты уже несколько дней подряд не пускают в Мариуполь гуманитарные конвои и расстреливают их.
Как выглядит разрушенный Мариуполь: жуткое видео
Как выглядел Мариуполь после ударов 2 дня назад: смотрите видео