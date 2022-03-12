Как выглядит уничтоженный Мариуполь после тяжелых обстрелов: жуткие кадры

Оккупанты продолжают буквально уничтожать Мариуполь. В сети показали кадры, как сейчас выглядит город, который ежедневно атакуют захватчики.

Мариуполь уже более недели в блокаде оккупантов. В городе отсутствует электроснабжение, вода, тепло и мобильная связь.

Заметьте В Мариуполе ведутся тяжелые бои за каждую улицу

Наши военные продолжают отражать вражеские атаки, однако обстрелы оккупантов фактически уничтожают город. На улицах много сожженных автомобилей. Ряд домов просто разрушен, у многих выбиты окна из-за взрывов.

Также по городу много следов от вражеских снарядов. Оккупанты позорно атакуют гражданскую инфраструктуру города, из-за чего гибнет мирное население. Кроме того, оккупанты уже несколько дней подряд не пускают в Мариуполь гуманитарные конвои и расстреливают их.

Как выглядит разрушенный Мариуполь: жуткое видео

Как выглядел Мариуполь после ударов 2 дня назад: смотрите видео