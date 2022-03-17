Соответствующую информацию чиновник обнародовал вечером 17 марта. Это случилось на 22-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Марьинка, Покровск и Авдеевка страдают от атаки врага

Россияне изо дня в день совершают новые военные преступления в Украине. Вчера вечером (речь идет о 16 марта – 24 канале) они обстреляли Покровск из "Искандеров". Попали в кафе, два человека ранены. К счастью, нет погибших,

– написал Кириленко.

Чиновник рассказал, что 17 марта в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

"Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" – это смерти, разрушения и ненависть", – написал глава Донецкой ОВА.

Павел Кириленко рассказал, что на видео – Марьинка после непрерывных обстрелов, на фото – последствия обстрелов Покровская и Авдеевки.

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