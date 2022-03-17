Відповідну інформацію посадовець оприлюднив ввечері 17 березня. Це трапилось на 22-й день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте З Попасної вдалося вивезти людей: під час евакуації окупанти почали стріляти

Мар'їнка, Покровськ та Авдіївка потерпають від атаки ворога

Росіяни день у день скоюють нові воєнні злочини в Україні. Вчора ввечері (мовиться про 16 березня – 24 канал) вони обстріляли Покровськ із "Іскандерів". Влучили у кав'ярню, двоє людей поранено. На щастя, немає загиблих,

– написав Кириленко.

Посадовець розповів, що 17 березня протягом дня тривають обстріли з "Градів" в райони Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки.

"Російська орда свідомо вбиває наших людей і нищить те, що ми вибудовували роками. "Русскій мір" – це смерті, руйнування і ненависть", – написав глава Донецької ОВА.

Павло Кириленко розповів, що на відео – Мар'їнка після безупинних обстрілів, на фото – наслідки обстрілів Покровська та Авдіївки.

Окупанти атакували Мар'їнку, Покровськ та Авдіївку: дивіться відео