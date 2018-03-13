Выгодна ли для Украины смена госсекретаря США

Дональд Трамп уволил главу Государственного департамента США Рекса Тиллерсона и назначил на должность Директора ЦРУ Майка Помпео. Настоящая причина таких изменений до сих пор неизвестна, как неизвестным остается то, выгодным ли является такой поворот для Украины.

Об этом в прямом эфире, находясь в Вашингтоне, сообщила корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

Частично причиной увольнения стали разногласия относительно иранского соглашения. Также известно, что отношения между Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном были напряженными довольно долго, а особенно с октября прошлого года, когда последний назвал Президента США дураком, а потом не спешил извиняться или отрицать свои слова.

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Еще одной популярной версией увольнения Тиллерсона является то, что Трамп чувствовал необходимость сменить госсекретаря перед началом переговоров с лидером Северной Кореи. Майк Помпео – единственный, кто вплотную подошел к тому, чтобы призвать смену режима в Северной Корее, что можно назвать неким давлением. Между тем Тиллерсон говорил о более дипломатических методах и шагах, в конце концов, он оказался отрезанным от процесса принятия решения вообще. А вот Майк Помпео в течение 10 и 11 марта 2018 года довольно часто появлялся на американских телеканалах, рассказывая о решении начать переговоры Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На самом деле, какова истинная причина таких изменений – до сих пор неизвестно.

Что касается приверженности Майка Помпео к Украине, политик делал довольно последовательные заявления относительно решительных действий в отношении России, когда еще был на посту конгрессмена. Уже являясь Директором ЦРУ в 2014 году он посетил Украину в составе конгрессовой делегации. Тогда он говорил о намерениях России контролировать Украину и также критиковал администрацию Обамы за то, что она недостаточно решительна в том, чтобы помогать Украине противостоять российской агрессии.

Напомним, политолог-международник Питер Залмаев рассказал, что Трамп не смог простить Тиллерсону.