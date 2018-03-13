Чи вигідна для України зміна держсекретаря США

Дональд Трамп звільнив главу Державного департаменту США Рекса Тіллерсона та призначив на посаду Директора ЦРУ Майка Помпео. Справжня причина таких змін досі невідома, як невідомим залишається те, чи вигідним для України є такий поворот.

Про це у прямому ефірі, перебуваючи у Вашингтоні, кореспондент "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

Частково причиною звільнення стали розбіжності щодо іранської угоди. Також відомо, що відносини між Дональдом Трампом і Рексом Тіллерсоном були напруженими досить довго, а особливо з жовтня минулого року, коли останній назвав Президента США дурнем, а потім не поспішав вибачатися чи заперечити свої слова.

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Ще однією популярною версією звільнення Тіллерсона є те, що Трамп відчував необхідність змінити держсекретаря перед початком переговорів з лідером Північної Кореї. Майк Помпео – єдиний, хто впритул підійшов до того, щоб закликати зміну режиму в Північній Кореї, що можна назвати таким собі тиском. Натомість Тіллерсон говорив про більш дипломатичні методи і кроки, зрештою – він опинився відрізаним від процесу прийняття рішення взагалі. А от Майк Помпео протягом 10 та 11 березня 2018 року досить часто з'являвся на американських телеканалах, розповідаючи про рішення розпочати переговори Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Насправді, яка справжня причина таких змін – досі новідомо.

Щодо прихильності Майка Помпео до України, політик робив досить послідовні заяви щодо рішучих дій відносно Росії, коли ще був на посаді конгресмена. Вже являючись Директором ЦРУ у 2014 році він відвідав Україну у складі конгресової делегації. Тоді він говорив про наміри Росії контролювати Україну і також критикував адміністрацію Обами за те, що вона не достатньо рішуча в тому, аби допомагати Україні протистояти російській агресії.

Нагадаємо, політолог-міжнародник Пітер Залмаєв розповів, чого Трамп не зміг пробачити Тіллерсону.