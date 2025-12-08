Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание войны, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что не видит заинтересованности Китая в скором окончании войны.
- Он назвал назвал причину, почему Пекину невыгодно окончание войны в Украине.
Президент Зеленский отметил, что не видит интереса Китая в скором окончании войны. В то же время Пекину из-за его противостояния с США слабая Россия не выгодна.
Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о Китае?
Президента спросили, какой он видит роль Китая в переговорных процессах сейчас и может ли Пекин нажать на Москву.
Зеленский отметил, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность каждого государства, которое уважает нас. По его словам, "безусловно Китай мог бы сделать для этого все. Китай – крепкая страна, крепкая экономика".
Китай точно имеет влияние Россию и на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы и это большое противостояние. И сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия,
– сказал лидер Украины.
По его словам, это не означает, что Пекин прямо поддерживает Москву оружием, но ей не выгодно завершение войны.
В то же время Зеленский также обратил внимание на доклады разведок. Речь идет о том, что Китай поставляет России станки и "другие вещи", однако докладов о поставках оружия не было.
О чем еще говорил президент: коротко
Владимир Зеленский сообщил, кого рассматривает на должность главы Офиса Президента Украины. Он рассказал о 5 кандидатах, которые могли бы занять кресло главы ОП.
Также президент, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что вопрос территорий во время мирных переговоров оказался самым сложным. Однако, позиция Украины остается неизменной.
Также лидер страны высказался относительно гарантий безопасности. Зеленский считает, что найсильниши гарантии безопасности для Украины могут дать Соединенные Штаты.