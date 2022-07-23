Сможет отобрать какие-то территории, – исследователь пояснил, выгодно ли Китаю поражение россии

Китай неофициально поддерживает россию и помогает обходить санкции. Однако эксперты считают, что Китай хочет, чтобы россия стала еще слабее, чтобы забрать какие-то территории. В то же время на данный момент Китаю невыгодно поражение россии.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он говорит, что действительно бытует мнение, что Китаю выгодно поражение россии.

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Ведь, по словам эксперта, тогда Китай сможет воспользоваться слабостью россии, чтобы отобрать какие-то территории и ресурсы.

Если китайцы претендуют на нечто большее, чем просто быть сверхдержавой, то им нужна россия, потому что без нее они такими не станут. Если эта их амбиция провалится, то тогда, скорее всего, Китай "остынет" к россии и будет смотреть на эту ситуацию отстраненно,

– объяснил Семиволос.

Он отметил, что в настоящее время Китаю не выгодно поражение россии. "Они с одной стороны хотят поддерживать россию, это военно-политическое крыло, в то же время экономическое крыло советует подождать, как будут разворачиваться события дальше", – добавил эксперт.

Игорь Семиволос рассказал, что Си Цзиньпин за несколько лет знал о том, что россияне нападут на Украину. Так, в 2021 году они интенсивно покупали зерно в мире, чтобы накопить достаточное количество.

путин обманул Си Цзиньпина – он обещал ему, что "покончит" с Украиной быстро, и глава Китая поверил и предпринял некоторые шаги, свидетельствующие о нарушении их же принципов,

– сказал эксперт.

Директор Центра ближневосточных исследований добавил, что китайцы в начале войны полностью поддержали россию.

"А уже после того, как стало понятно, что блицкрига нет, а война затягивается, Китай начал говорить о необходимости переговоров и тому подобное. А до того 2 недели китайцы поддерживали россию в войне. Си Цзиньпин прекрасно знал о том, что война начнется и полностью это поддерживал", – добавил он.

Игорь Семиволос о позиции Китая в войне россии против Украины: видео



К слову, важным вопросом остается позиция Китая относительно войны в Украине. С одной стороны, Пекин прямо не выражает поддержку россии. А с другой, Си Цзиньпин поддерживает решение о формировании партнерства со страной-агрессором.