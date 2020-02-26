Выгодно, чтобы все закончилось: что хочет скрыть ВОЗ о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе сделала две принципиальных заявления о коронавируса COVID-19. Первая – оптимистическая – эпидемия заболевания в Китае прошла свои пиковые значения и уже идет на спад. Вторая – менее радостная – миру грозит глобальная коронавирусная пандемия. Это означает, что вместо одной эпидемии в КНР, заболевания будут появляться и в других местах.

Второе заявление намного менее радостное: миру грозит глобальная коронавирусная пандемия. Это означает, что вместо одной эпидемии в КНР очаги заражения и заболевания будут появляться в разных местах по всей планете.

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Тут надо начать с того, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус, безусловно, хочет чтобы все это поскорее закончилось.

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Главная обязанность ВОЗ – это сделать так, чтобы в мире не возникало масштабных эпидемий опасных заболеваний.



Тедрос Гебрейсус

Как мы все сейчас видим, в Китае произошло именно это. Более того, вирус уже точно пошел гулять по другим странам и континентам. По идее, после такого чудовищнго провала Гебрейсуса и всю его надо гнать поганой метлой с его поста без выходного пособия.

Он же, конечно, этого не хочет: у важных чиновников в ООН (а ВОЗ – это часть ООН) огромные зарплаты, многочисленные льготы, дипломатический статус, очень непыльная работа и гигантские пенсии. Гебрейсусу выгодно, чтобы все закончилось, чтобы все думали, что самое страшное уже позади.

Это же выгодно и руководтству Китая.

Дело в том, что вторая по размеру ВВП экономика мира с середины января фактически заморожена . Китайцы почти не ходят на работу, так как боятся заразиться. Некоторые работают из дома, но далеко не у всех есть такая возможность.



. Китайцы почти не ходят на работу, так как боятся заразиться. Некоторые работают из дома, но далеко не у всех есть такая возможность. В мире уже начался дефицит различных товаров и запчастей, произведенных в Китае. А поскольку там сейчас производится почти все, дефицит этот становится все более ощутимым.

Китайское руководство понимает, что еще несколько месяцев в нынешнем режиме – и экономика страны просто умрет. Целая страна не может не работать месяцами. Так могло быть во время чумы в Средние века, но сейчас – нет.

Поэтому власти просят людей понемногу возвращаться на рабочие места. Они публикуют данные статистики, согласно которым, число новых заболевших и новых умерших почти не увеличивается.

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Когда Гебрейсус говорит, что эпидемия в Китае пошла на спад, он ссылается именно на эти цифры. Вроде бы, все логично: если болезнь отступает, то можно и на работу возвращаться. В маске, в респираторе, но уже выходить в офис. Логично, да. Но нет. О реальном положении дел с эпидемией в Китае можно судить по одному очень точному показателю. По отношению китайской элиты к этой заразе.



Данные о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Каждый год в марте в Пекине начинается очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей – это что-то типа парламента. Туда приезжают тысячи делегатов со всей страны, там присутствуют все главные партийные и военные начальники. В этом году весеннюю сессию отменили – на неопределенное время. Китайское руководство, как выяснилось, не очень-то верит своим собственным заявлениям об отступлении болезни.

Председатель Си Цзиньпин не очень-то мечтает оказаться в одном зале с парой тысяч своих товарищей по партии. Мало ли, вдруг среди них окажется кто-то недолеченный или только что заразившийся?

Товарищ Си, да и большинство партийных боссов Компартии Китая находятся в том возрасте, когда спастись от коронавируса уже очень сложно.

В общем, я хочу предложить абсолютно надежный критерий, по которому можно будет судить о завершении эпидемии в Китае. Вот когда местное начальство во главе с председателем КНР все-таки соберется на очередную парламентскую сессию, вот тогда можно будет точно сказать, что опасность миновала.

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А пока же ситуация в Китае остается прежней, а во всем остальном мире станоится только хуже.

Глобальная пандемия

Генеральный директор ВОЗ Гебрейсус, говоря об опасности возникновения глобальной пандемии, сказал, что "ее пока нет". Допустим. Но и тут надо принять во внимание его личный интерес – чиновник, конечно, не хочет, чтобы такая пандемия возникла сейчас, когда он отвечает за здоровье всей планеты.



Общее количество инфицированных коронавируса – 81 254 человек / Фото Getty Images

Реальность же сейчас просто кричит, что Гебрейсус приукрашивает реальность. Коронавирус оказался намного более заразным, чем все ожидали. Из-за этого по всему миру сейчас возникают огромные очаги заражения, при этом специалисты даже не могут понять источник их происхождения.

Буквально за последнюю неделю число заболевших на круизном лайнере Diamond Princess в Японии превысило 500 человек. Вместо карантинного центра этот корабль стал настоящим рассадником болезни.

В соседней Южной Корее за ту же неделю число выявленных зараженных приблизилось к тысяче. Десять из них уже умерли. Виновниками столь быстрого распространения болезни стали члены корейской христианской церкви, которые заразили друг друга во время совместных богослужений.

► Иран

В Иране власти сообщают о полутора десятках умерших и о сотне заболевших. Однако тут не сходится вообще все. При таком количестве умерших людей, зараженных должно быть не менее тысячи. То есть как минимум 900 человек не учтены – они где-то гуляют и заражают сограждан.

Но и это еще не все. Депутат иранского парламента от священного города Кум заявил, что больницы там переполнены, и умерших уже более полусотни, но власти скрывают. Мы все помним, как совсем недавно официальный Тегеран упорно скрывал, что сбил украинский самолет. Именно поэтому я сейчас верю этому депутату, а не официальным властям.

В Иране есть и еще один фактор риска – это очень религиозная страна. Большинство ее жителей регулярно ходит в мечети молиться. А храмы любой религии – это идеальное место для распространения коронавируса. Если тысяча человек полчаса дышат одним воздухом, то и болезни у них будут общие. Вообще, те верующие, кто регулярно ходит в храм своей религии, сейчас в особо опасной группе риска.

В общем, Иран, судя по всему, скоро станет новым Китаем – с тысячами заболевших и полным параличом властей. Хуже того, больных нашли уже в Израиле, Кувейте, Бахрейне, Ираке, Афганистане, Омане, Объединенных Аарабских Эмиратах. По сути дела, зараза проникла на весь Ближний Восток.

► Италия

В Италии власти ничего не скрывают, но местным жителям от этого не легче. По всей стране там уже выявили почти 300 заболевших, 12 из них уже умерли. Большинство случаев отмечены на промышленно развитом севере страны.

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В Италии сейчас отменяют показы мод, футбольные матчи, закрывают школы и университеты, а также отправляют в карантин целые области. Но пока на ситуацию в целом эти меры не слишком влияют – болезнь распространяется.



Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксированно в Ломбардии / Фото Getty Images

Если исходить из того, как развивались события в Китае, можно предположить, что итальянцы начнут разбегаться из зараженных районов в другие страны. И некоторые из них неизбежно принесут с собой и вирус. Причем знать они об этом не будут.

И тут я снова хочу вернуться к утверждению ВОЗ, что глобальная пандемия пока не началась. Наверное, при желании можно забыть о том, что сейчас происходит в Японии, Южной Корее, Иране и Италии.

Но мировые финансовые рынки не верят в то, что все хорошо, и что пандемии нет. Практически во всем мире биржевые индексы обвалились на два-три процента. Особенно пострадали южнокорейские, итальянские и японские биржи.

Китайская экономика – вторая по объему в мире. Ее ВВП составляет примерно 16 процентов от мирового. Если она рухнет, то последствия почувствует весь мир.



– вторая по объему в мире. Ее ВВП составляет примерно 16 процентов от мирового. Если она рухнет, то последствия почувствует весь мир. Итальянская экономика – седьмая в мире. Ее вероятное снижение тоже станет ударом для всего мира. Кроме того, падают и транснациональные корпорации – авиаперевозчики, туристические компании, интернет-магазины и многое другие.

Если эта тенденция не остановится, то очень скоро начнется и мировой экономический спад. А это будет грозить уже и полтическими последствиями – сменой политических лдеров и правящих режимов. В этом смысле глобальная пандемия может повлиять на мир намного сильнее, чем нам сейчас кажется.