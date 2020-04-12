Выгонять не будем, но призываем оставаться дома, – ПЦУ об освящении на Пасху
В Михайловском соборе Православной церкви Украины объяснили, что не будут выгонять людей, которые пришли освятить пасхальную корзину, но просят всех остаться дома.
Иеромонах Михаил из Свято-Михайловского Златоверхого собора отметил, что 12 апреля православные и греко-католики празднуют Вербное воскресенье. Несмотря на это, в церковь пришло мало людей, передает "Громадьске".
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Михаил объяснил, что освящение лучше всего проводить на улице, потому что так легче сохранять дистанцию между людьми. Сам священнослужитель был в защитной маске и перчатках.
Сохраняем дистанцию 1,5 – 2 метра. Поскольку священник может и в двух метрах окропить человека. Показываем пример для верующих, как вести себя в общественных местах, в частности в церкви,
– отметил Иеромонах.
Также священнослужитель объяснил, что освящение пасок на Пасху, 19 апреля, возможно лишь в сельской местности. Где священник имеет возможность посетить дом, и возле дома, сохраняя дистанцию, освятить их. Однако люди в городах могут обрызгать иорданской водой пасхальную корзину дома.
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В то же время Иеромонах Михаил отметил, что людей не будут выгонять, если они придут на Пасху для освящения. Тогда священники будут просить людей подходить по одному и освятят корзины, сохраняя дистанцию.
Как церковь рекомендует отмечать Вербное воскресенье
- Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычное общее освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей.
- Позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить все святой водой.
- Во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – общим количеством не более 10 человек.
- В внебогослужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.
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