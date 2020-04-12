Выгонять не будем, но призываем оставаться дома, – ПЦУ об освящении на Пасху

В Михайловском соборе Православной церкви Украины объяснили, что не будут выгонять людей, которые пришли освятить пасхальную корзину, но просят всех остаться дома.

Иеромонах Михаил из Свято-Михайловского Златоверхого собора отметил, что 12 апреля православные и греко-католики празднуют Вербное воскресенье. Несмотря на это, в церковь пришло мало людей, передает "Громадьске".

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Михаил объяснил, что освящение лучше всего проводить на улице, потому что так легче сохранять дистанцию ​​между людьми. Сам священнослужитель был в защитной маске и перчатках.

Сохраняем дистанцию ​​1,5 – 2 метра. Поскольку священник может и в двух метрах окропить человека. Показываем пример для верующих, как вести себя в общественных местах, в частности в церкви,

– отметил Иеромонах.

Также священнослужитель объяснил, что освящение пасок на Пасху, 19 апреля, возможно лишь в сельской местности. Где священник имеет возможность посетить дом, и возле дома, сохраняя дистанцию, освятить их. Однако люди в городах могут обрызгать иорданской водой пасхальную корзину дома.

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В то же время Иеромонах Михаил отметил, что людей не будут выгонять, если они придут на Пасху для освящения. Тогда священники будут просить людей подходить по одному и освятят корзины, сохраняя дистанцию.

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