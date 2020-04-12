Виганяти не будемо, але закликаємо залишатися вдома, – ПЦУ про освячення на Великдень

У Михайлівському соборі Православної церкви України пояснили, що не виганятимуть людей, які прийшли освятити великодній кошик, але просять усіх залишитись вдома.

Ієромонах Михаїл зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору зауважив, що 12 квітня православні та греко-католики святкують Вербну неділю. Попри це, до церкви прийшло мало людей, передає "Громадське".

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Михаїл пояснив, що освячення найкраще проводити на вулиці, бо так легше зберігати дистанцію між людьми. Сам священнослужитель був у захисній масці та рукавичках.

Зберігаємо дистанцію 1,5 – 2 метри. Оскільки священник може і за два метри окропити людину. Показуємо приклад для вірян, як поводити себе у громадських місцях, зокрема у церкві,

– зазначив Ієромонах.

Також священнослужитель пояснив, що освячення пасок на Великдень, 19 квітня, можливе лише у сільській місцевості. Де священник має змогу відвідати оселю, та біля будинку, зберігаючи дистанцію, освятити паски. Натомість люди у містах можуть окропити йорданською водою великодній кошик вдома.

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Водночас Ієромонах Михаїл наголосив, що людей не виганятимуть, якщо вони прийдуть на Великдень на освячення. Тоді священники проситимуть людей підходити по одному та освятять кошики, зберігаючи дистанцію.

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