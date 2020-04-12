Виганяти не будемо, але закликаємо залишатися вдома, – ПЦУ про освячення на Великдень
У Михайлівському соборі Православної церкви України пояснили, що не виганятимуть людей, які прийшли освятити великодній кошик, але просять усіх залишитись вдома.
Ієромонах Михаїл зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору зауважив, що 12 квітня православні та греко-католики святкують Вербну неділю. Попри це, до церкви прийшло мало людей, передає "Громадське".
Важливо Вербна неділя: як українцям святкувати в умовах карантину
Михаїл пояснив, що освячення найкраще проводити на вулиці, бо так легше зберігати дистанцію між людьми. Сам священнослужитель був у захисній масці та рукавичках.
Зберігаємо дистанцію 1,5 – 2 метри. Оскільки священник може і за два метри окропити людину. Показуємо приклад для вірян, як поводити себе у громадських місцях, зокрема у церкві,
– зазначив Ієромонах.
Також священнослужитель пояснив, що освячення пасок на Великдень, 19 квітня, можливе лише у сільській місцевості. Де священник має змогу відвідати оселю, та біля будинку, зберігаючи дистанцію, освятити паски. Натомість люди у містах можуть окропити йорданською водою великодній кошик вдома.
Дивіться Церковна служба у Вербну неділю: онлайн-трансляція
Водночас Ієромонах Михаїл наголосив, що людей не виганятимуть, якщо вони прийдуть на Великдень на освячення. Тоді священники проситимуть людей підходити по одному та освятять кошики, зберігаючи дистанцію.
Як церква рекомендує відзначати Вербну неділю
- Враховуючи заборону масових релігійних заходів – звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей.
- Дозволити мирянам у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити все святою водою.
- Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.
- У позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.
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