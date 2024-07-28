Никто, кто давал гарантии бойцам при выходе из "Азовстали", не выполнил обещаний, – Редис

Два года назад россияне совершили теракт в колонии Еленовки, где удерживали украинских военнопленных. На фоне годовщины трагедии командир "Азова" резко обратился к власти.

В ночь на 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке. Тогда погибли более 50 украинских воинов, защитников "Азовстали", еще более 130 получили ранения.

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"Скоро вам некого будет обменивать"

В посте в Facebook командир бригады "Азов" Денис Прокопенко напомнил условия, на которых бойцы выходили с территории "Азовстали" в мае 2022 года.

Тогда нашим военным гарантировали сохранение жизни, неприменение пыток и скорейшие обмены. Гарантами выступали ООН, Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины.

Ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний,

– подытожил Прокопенко.

Командир отметил, что россияне наплевали на договоренности. Апогеем нарушения законов и обычаев ведения войны стала казнь 53 безоружных азовцев в Еленовке. По словам Редиса, современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости по отношению к военнопленным.

В день, когда вся страна склоняет головы перед погибшими в Еленовке азовцами, мне не дает покоя только один вопрос: приложили ли другие гаранты сохранения жизней личного состава Мариупольского гарнизона все усилия, проработали ли все возможные варианты и задействовали ли необходимые рычаги влияния на россиян, чтобы обещанные через 3-4 месяца после выхода из "Азовстали" обмены произошли?

– говорится в сообщении командира.

Прокопенко подчеркнул, что невозможно передать словами, что такое один день в российском плену. Это постоянные пытки, голод, показательные казни, пожизненные заключения.

"Скоро вам никого будет обменивать", – подытожил "Редис.

Напомним, что ранее родные тяжелораненых во время теракта в Еленовке заявили, что не получили никакой информации о состоянии бойцов, а также отметили, что не имеют поддержки или коммуникации с официальными представителями власти.