Выход из карантина: законно ли не допускать к работе 60-летних

Ослабляя карантинные требования, правительство хочет разрешить проводить ВНО, работать детсадам, отелям и т.д., но Минздрав этим заведениям рекомендует отстранить от работы работников, которые достигли 60-летнего возраста, и тех, у кого есть хронические заболевания.

Не является ли такая рекомендация дискриминацией тех, кому исполнилось 60 лет, и могут ли таких работников уволить из-за карантина, – журналистка 24 канала разбиралась с адвокатом, кандидатом юридических наук Денисом Головиным.

Трудоустроить 60-летних

Сейчас Украина постепенно выходит из карантина. К работе возвращаются все учреждения от магазинов до детсадов. Однако их работа уже не будет такой как прежде, пандемия внесла свои коррективы. В обнародованных Минздравом рекомендациях по работе этих учреждений есть на что обратить внимание. К примеру, при проведении ВНО, для работы в садах, гостиницах Минздрав рекомендовал временно отстранить от работы людей, достигших 60-летнего возраста, и тех, у кого есть хронические заболевания.

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Как объясняет Денис Головин, Кабинет Министров Украины документом под названием "Порядкок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией" отнес людей 60+ к гражданам, которые нуждаются в самоизоляции. То есть это положение было принято месяцем ранее, чем разработаны рекомендации. Итак, если работники, требующие самоизоляции, застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, то руководствоваться нужно законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно которому одним из страховых случаев, при наступлении которых застрахованному лицу предоставляется пособие по временной потере трудоспособности, является нахождение в больницах, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

В своих разъяснениях про самоизолянтов 60+ чиновники не предлагают им обращаться к врачам и оформлять больничные листы. Так что, похоже, не видать таким лицам помощи от Фонда социального страхования. Вместо этого они переводят стрелки на работодателей,

– разъясняет адвокат.

Денис Головин добавляет: чиновники отмечают, что работодатель должен отправить сотрудников 60+ работать дома удаленно или в отпуск на период действия карантина. Однако термин "удаленная работа" сейчас в законодательстве отсутствует. Если же говорить о работе не на территории предприятия, а по месту самоизоляции, то должна идти речь про дистанционную, то есть надомную, работу.

Кроме того, работодателю нужно получить согласие работника на такую ​​работу, то есть соответствующее заявление. В приказном порядке заставить работать дома он не может. Также законодательство не обязывает работодателя в сложившейся ситуации подыскивать или придумывать работу, которую такой работник смог бы выполнять дома.

Отпуск во время карантина

Отпуск на период карантина предоставляется на основании заявления работника. Это будет или отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый по соглашению сторон продолжительностью до 15 календарных дней, или работник имеет право использовать ежегодный (оплачиваемый) отпуск, а также дополнительный социальный отпуск. На последний рабочий имеет право по статье 19 закона "Об отпусках".

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Согласно закону "Об отпусках", по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, согласованный между работником и руководством. Правда, его продолжительность не может превышать 15 календарных дней в году.

"Новеллой является то, что в случае установления КМУ карантина, в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней", срок нахождения в отпуске без сохранения зарплаты на период карантина не включается в общий срок. В одностороннем порядке отправлять такого работника в отпуск без сохранения зарплаты работодатель не имеет права", – отмечает Денис Головин.

Уволить работника из-за возраста

Законодательством не допускается увольнение работника по инициативе руководства в период его временной нетрудоспособности. Кроме случаев, когда человек не появляется на работе в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске. Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия, учреждения, организации.



Увольнять работника из-за почтенного возраста – нельзя / Фото 24 канала

Уволить работника по инициативе работодателя можно только при указанных в законе основаниях. Карантин – не является основанием для увольнения, это только административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней,

– отмечает адвокат.

Отсутствие работника на работе по уважительным причинам не может считаться прогулом, а следовательно, и основанием для увольнения. Законодательство о труде не содержит перечня причин отсутствия на работе, которые следует считать уважительными. В каждом отдельном случае это определяет работодатель. В случае возникновения спора об увольнении, оценку уважительными или нет были причины отсутствия осуществляет суд, рассматривая этот спор.

Судебная практика признает уважительными причинами болезни работника, даже если у него нет листка нетрудоспособности, опоздание на работу из-за аварий или пробок на дорогах, оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, и т.д.,

– делится опытом Денис Головин.

Специалисты по кадровым делам приходят к выводу, что понятие "уважительные причины отсутствия" и "форс-мажорные обстоятельства" соотносятся. Итак, объявление карантина может быть признано уважительной причиной для отсутствия работника на работе.

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Факт отсутствия работника на работе может быть подтвержден его письменным объяснением или показаниями других коллег, соответствующим актом, составленным в произвольной форме непосредственным руководителем с участием не менее двух других работников, которые являются свидетелями отсутствия на работе того, кого хотят уволить. Следует отметить, что работники, которые участвуют в составлении этого акта, в случае возникновения спора и решения его в суде вызываются в суд и допрашиваются в качестве свидетелей.

Дискриминация тех, кому за...

Однако возникает логичный вопрос – не является ли такая рекомендация Минздрава дискриминацией по отношению к этим работниам?

В Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещена любая дискриминация. В соответствии со статьей 64 нашего Основного закона, конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь, может быть ограничено в условиях введения режима чрезвычайного положения.

По закону "О правовом режиме чрезвычайного положения" ограничение конституционных прав и свобод граждан, которые могут применяться в условиях чрезвычайного положения, являются исчерпывающими и расширительному толкованию не подлежат. Срок их применения не превышает срока, на который вводится чрезвычайное положение. Введение других ограничений запрещается,

– убеждает Головин.

То есть своим указом Президент Украины полномочен, например, обязать работать трудоспособных граждан или запретить выходить на работу представителям отдельных групп лиц. Однако "запрет труда" и "увольнение" не являются тождественными понятиями.

А в Украине введен режим чрезвычайной ситуации! Итак, что мы имеем?

Сотрудники, которые работают на объектах критической инфраструктуры, все еще должны работать. Разве это не является дискриминацией, во-первых, а во-вторых, не является ли это нарушением закона? Ответ лежит на поверхности. Является. В то же время, правительство не запрещает потенциальным носителям COVID-19 не сидеть на карантине. А это уже дискриминация для всех остальных. Поэтому те, кто достигли 60 лет, имеют такое же право работать, как и остальные. Разумеется, в том случае, когда у них не обнаружен (четко, точно и убедительно) COVID-19.

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Большинство людей, достигших 60 лет, получают пенсию, но все же идут работать. Потому что им просто не хватает денег на жизнь. Если лишить их возможности получения дополнительного заработка, это их просто убьет.

Кстати, стоит еще задавать вопрос о нарушении статьи 56 Конституции Украины: "Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий". Поскольку из вышеизложенного следует, что ограничение в работе лиц, достигших 60-летнего возраста, является незаконным, то и должны быть соответствующие компенсации.