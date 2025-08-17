Посол Израиля ответил, когда войска ЦАХАЛ выйдут из Сектора Газа и что будет дальше
- Израиль не планирует нести ответственность за будущее Сектора Газы, этим должны заниматься палестинцы и арабские страны, сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
- ЦАХАЛ покинет Сектор Газы, когда ХАМАС будет полностью разоружен и перестанет представлять угрозу Израилю.
Израиль не планирует нести ответственность за будущее Сектора Газа. Этим должны заниматься сами палестинцы и арабские страны, которые их поддерживают.
Об этом в интервью 24 Каналу сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Что сказал Бродский о будущем Сектора Газа?
Михаэль Бродский отметил, что, как только ХАМАС будет полностью разоружен и перестанет представлять угрозу Израилю, то ЦАХАЛ покинет территорию Сектора Газы.
Кто и как будет контролировать Газу после этого – вопрос политический, и пока на него нет ответа,
– заявил господин посол.
Он также подчеркнул, что будущее Сектора Газы зависит от готовности самих палестинцев жить в мире с Израилем, а также от готовности арабских стран поддерживать мирное развитие анклава.
К слову, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представил план под названием "5 принципов завершения войны" в Секторе Газа. Этот план предусматривает, чтобы террористы ХАМАС разоружились, все израильские заложники были освобождены, Сектор Газы был демилитаризован, Израиль отвечал бы там за безопасность, а власть при этом перешла бы "неизраильской мирной гражданской администрации".
Позже в Офисе премьера Израиля отметили, что Тель-Авив согласится на перемирие с ХАМАСом при условии одновременного освобождения всех заложников и выполнения остальных условий Израиля о прекращении войны.