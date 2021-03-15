Выход документального фильма Bellingcat о срыве операции с вагнеровцами якобы должен был состояться 15 марта. Однако расследователи заявили, что не устанавливали конкретную дату премьеры.

Когда выйдет документальный фильм

Основатель ресурса подчеркнул, что исследования все еще продолжаются. Поэтому пока неизвестно, когда состоится премьера "Вагнерайту".

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Для нашего расследования "Вагнергейт" нет целевой даты выпуска, и мы никогда ее не устанавливали. Исследования документального фильма все еще продолжаются, и как только это будет сделано, мы сообщим всем, когда он выйдет,

– заявил Хиггинс.

There is no targeted release date for our "Wagnergate" investigation, and we have never set one. Research for the documentary is still ongoing, and as soon as that is done, we will let everyone know when it will be released. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 14, 2021

Отметим, информацию о том, что премьера расследования состоится 15 марта активно распространял журналист Дмитрий Гордон. В частности, он говорил, что в этот день должна раскрыться какая-то важная информация.

Теперь Гордон говорит, что выход фильма Христо Грозева состоится "5 апреля, плюс – минус несколько дней".

Главное о расследовании "Вагнергейт"

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в 2020 году анонсировал расследование о вагнеровцах. Он говорил, что фильм можно будет увидеть до конца 2021 года.

Недавно распространилась информация о том, что представители Офиса Президента якобы просили Bellingcat не публиковать расследования.

На что расследователи призвали читателей верить только официальной информации и не поддаваться спекуляциям.

Что известно о деле вагнеровцев