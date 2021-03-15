Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах отложили на апрель
Выход документального фильма Bellingcat о срыве операции с вагнеровцами якобы должен был состояться 15 марта. Однако расследователи заявили, что не устанавливали конкретную дату премьеры.
Источник:Элиот Хиггинс
Когда выйдет документальный фильм
Основатель ресурса подчеркнул, что исследования все еще продолжаются. Поэтому пока неизвестно, когда состоится премьера "Вагнерайту".
Читайте также Комитет Рады 15 марта рассмотрит создание ВСК по делу вагнеровцев, – Арахамия
Для нашего расследования "Вагнергейт" нет целевой даты выпуска, и мы никогда ее не устанавливали. Исследования документального фильма все еще продолжаются, и как только это будет сделано, мы сообщим всем, когда он выйдет,
– заявил Хиггинс.
Отметим, информацию о том, что премьера расследования состоится 15 марта активно распространял журналист Дмитрий Гордон. В частности, он говорил, что в этот день должна раскрыться какая-то важная информация.
Теперь Гордон говорит, что выход фильма Христо Грозева состоится "5 апреля, плюс – минус несколько дней".
Главное о расследовании "Вагнергейт"
- Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в 2020 году анонсировал расследование о вагнеровцах. Он говорил, что фильм можно будет увидеть до конца 2021 года.
- Недавно распространилась информация о том, что представители Офиса Президента якобы просили Bellingcat не публиковать расследования.
- На что расследователи призвали читателей верить только официальной информации и не поддаваться спекуляциям.
Что известно о деле вагнеровцев
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиян из частной военной компании "Вагнера". Минск обвинил их в подготовке беспорядков перед президентскими выборами.
- В начале сентября появилась информация о том, что Служба безопасности Украины знала о бойцах и даже была причастна к делу. Однако ведомство сказало, что это фейк.
- В Bellingcat заявили, что нашла доказательства о плане спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ.
Поделиться новостью