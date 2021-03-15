Вихід розслідування Bellingcat про вагнерівців відклали на квітень
Вихід документального фільму Bellingcat про зрив операції з вагнерівцями нібито мав відбутися 15 березня. Однак розслідувачі заявили, що не встановлювати конкретну дату прем'єри.
Джерело:Еліот Гіґґінс
Коли вийде документальний фільм
Засновник ресурсу наголосив, що дослідження все ще тривають. Тому наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра "Вагнергейт".
Читайте також Комітет Ради 15 березня розгляне створення ТСК у справі вагнерівців, – Арахамія
Для нашого розслідування "Вагнергейт" немає цільової дати випуску, і ми ніколи її не встановлювали. Дослідження документального фільму все ще тривають, і як тільки це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде,
– заявив Гіґґінс.
Зауважимо, інформацію про те, що прем'єра розслідування відбудеться 15 березня активно поширював журналіст Дмитро Гордон. Зокрема, він казав, що у цей день має розкритися якась важлива інформація.
Тепер Гордон каже, що вихід фільму Христо Грозєва відбудеться "5 квітня, плюс – мінус кілька днів".
Головне про розслідування "Вагнергейт"
- Головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв у 2020 році анонсував розслідування про вагнерівців. Він казав, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.
- Нещодавно поширилася інформація про те, що представники Офісу Президента нібито просили Bellingcat не публікувати розслідування.
- На що розслідувачі закликали читачів вірити лише офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.
Що відомо про справу вагнерівців
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 росіян з приватної військової компанії "Вагнера". Мінськ звинуватив їх у підготовці заворушень перед президентськими виборами.
- На початку вересня з'явилась інформація про те, що Служба безпеки України знала про бійців і навіть була причетна до справи. Однак відомство сказало, що це фейк.
- У Bellingcat заявили, що знайшла докази про план спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ.
Поділитися новиною