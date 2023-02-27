Согласно ему, США и Россия сообщают перед запуском баллистических ракет, подлежащих учету по ДСНВ. Об этом рассказали в Государственном департаменте США.

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Приостановление участия России в ДСНВ еще не вступило в силу

Помощница госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения обязательств Меллори Стюарт заявила, что приостановка участия России в ключевом договоре о контроле над ядерными вооружениями еще не вступила в силу.

Приостановка еще официально не вступила в силу в том смысле, что мы до сих пор получаем уведомления, как и сегодня, согласно договору, регулярные сообщения. Но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся,

– объяснила Стюарт.

На прошлой неделе Путин объявил, что Россия приостановит свое участие в новом Договоре СНВ – единственном соглашении между крупнейшими ядерными арсеналами мира. В США этот шаг назвали "безответственным".

По словам Стюарт, Соединенные Штаты пытаются следить за ходом переговоров с россиянами, чтобы "по-настоящему понять, что может быть включено в приостановку, а что продолжено".

"Сейчас мы ожидаем, что это будут только уведомления о пусках в соответствии с соглашением 1988 года, и что они пообещали соблюдать фактические количественные ограничения", – отметила чиновница.

Что такое СНВ-3 или New START Это последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Документ был подписан в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New Start. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

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США надеются, что Россия все еще заинтересована в ДСНВ

Стюарт заявила, что Соединенные Штаты очень надеются, что Россия все еще заинтересована в контроле над вооружениями. Ведь очевидно, что продолжать эти дискуссии является и в их внутренних интересах, и в интересах США и глобальной безопасности.

"Мы встретимся с ними. Мы должны встретиться с ними. Это то, что обе страны должны сделать, чтобы продолжать сосредотачиваться на международной стабильности и уменьшении рисков", – заметила помощница госсекретаря.

В то же время она отметила, что сообщения Путина, похоже, подвергают сомнению предположения, которые США всегда имели. Речь идет о том, что президент России действительно ценит контроль над вооружениями.

"Привязывая это к Украине сейчас, привязывая это к нерушимому объекту в том смысле, что наша поддержка Украины не будет ограничена их решением о ДСНВ, они действительно подвергают сомнению свою поддержку самого договора", – подытожила Стюарт.

Обратите внимание! Госсекретарь Энтони Блинкен практически сразу прокомментировал решение Путина приостановить участие России в ДСНВ, назвав это безответственным. По его словам, несмотря на происходящее в мире, США готовы говорить о возобновлении соглашения по ядерному оружию. Штаты будут внимательно наблюдать за тем, "что на самом деле делает Россия".