Згідно з ним, США та Росія надають повідомлення перед запуском балістичних ракет, що підлягають обліку за ДСНО. Про це розповіли в Державному департаменті США.

До теми Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Призупинення участі Росії в ДСНО ще не набуло чинності

Помічниця держсекретаря з питань контролю над озброєннями, верифікації та дотримання зобов'язань Меллорі Стюарт заявила, що призупинення участі Росії в ключовому договорі про контроль над ядерними озброєннями ще не набуло чинності.

Призупинення ще офіційно не набуло чинності в тому сенсі, що ми досі отримуємо повідомлення, як і сьогодні, згідно з договором, регулярні повідомлення. Але ми очікуємо, що як тільки це призупинення буде офіційно оформлене, вони припиняться,

– пояснила Стюарт.

Минулого тижня Путін оголосив, що Росія призупинить свою участь у новому Договорі СНО – єдиній угоді між найбільшими ядерними арсеналами світу. У США цей крок назвали "безвідповідальним".

За словами Стюарт, Сполучені Штати намагаються слідкувати за ходом переговорів з росіянами, "щоб по-справжньому зрозуміти, що може бути включено в призупинення, а що продовжено".

"Наразі ми очікуємо, що це будуть лише повідомлення про пуски відповідно до угоди 1988 року, і що вони пообіцяли дотримуватися фактичних кількісних обмежень", – зазначила посадовиця.

Що таке СНО-3 чи New START Це останній договір про контроль над озброєннями між США та Росією. Документ підписали у Празі навесні 2010 року на 10-річний термін. 3 лютого 2021 року США продовжили дію New Start. Угода передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а також до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

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США сподіваються, що Росія досі зацікавлена в ДСНО

Стюарт заявила, що Сполучені Штати дуже сподіваються, що Росія досі зацікавлена в контролі над озброєннями. Адже очевидно, що продовжувати ці дискусії є і в їхніх внутрішніх інтересах, і в інтересах США та глобальної безпеки.

"Ми зустрінемося з ними. Ми повинні зустрітися з ними. Це те, що обидві країни повинні зробити, щоб продовжувати зосереджуватися на міжнародній стабільності та зменшенні ризиків", – зауважила помічниця держсекретаря.

Водночас вона зазначила, що повідомлення Путіна, схоже, ставлять під сумнів припущення, які США завжди мали. Мовиться про те, що президент Росії дійсно цінує контроль над озброєннями.

"Прив'язуючи це до України зараз, прив'язуючи це до непорушного об'єкта в тому сенсі, що наша підтримка України не буде обмежена їхнім рішенням про ДСНО, вони дійсно ставлять під сумнів свою підтримку самого договору", – підсумувала Стюарт.

Зверніть увагу! Держсекретар Ентоні Блінкен практично одразу прокоментував рішення Путіна тимчасово призупинити участь Росії у ДСНО, назвавши це безвідповідальним. За його словами, попри те, що відбувається у світі, США готові говорити про відновлення угоди щодо ядерної зброї. Штати уважно спостерігатимуть за тим, "що насправді робить Росія".