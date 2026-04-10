ЕС нужны дополнительные страны, – Зеленский назвал, без кого Европа не сравнится с Россией

Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз нуждается в дополнительных силах. Прозвучало заявление на фоне размышлений США о возможном выходе из НАТО.

Об этом президент Украины сообщил в интервью The Rest Is Politics.

Почему ЕС нуждается в помощи?

Владимир Зеленский рассказал, что ответственность за безопасность Европы может лечь только на Евросоюз, если США действительно рассматривают выход из НАТО.

Но не в его нынешнем виде. Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны,

– сказал украинский лидер.

Сильными странами Европы Зеленский назвал Великобританию, Украину, Турцию и Норвегию. Армии как минимум трех этих стран, по его словам, вместе сильнее российской.

Зеленский считает, что силы Европы не сравнятся с силами России именно без украинского и турецкого войск. В то же время с этими государствами ЕС получит возможность контролировать моря, защищать воздушное пространство и иметь самые большие сухопутные войска.

Президент Зеленский отметил, что речь идет не о наступлении, а об обороне и сохранении независимости Европы. Ведь, по его словам, Россия планирует увеличить армию до 2,5 миллиона военных до 2030 года.

Впрочем, он отметил, что опасения за экономику должны быть на втором месте, а первым приоритетом – безопасность.

Почему США могут выйти из НАТО?