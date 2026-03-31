Россия заявила, что у Украины есть 2 месяца, чтобы выйти из Донбасса, – Зеленский

Россия убеждает, что горячая стадия войны закончится только после того, как Украина добровольно покинет Донбасс. Более того, агрессор установил для Киева своеобразный дедлайн.

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Какие требования предъявляет Россия для окончания войны?

По словам главы государства, Кремль называет вывод украинских войск с Востока условием для прекращения огня на фронте.

Кроме того, россияне заявили американской стороне, что они, мол, через два месяца захватят Донбасс. Если за это время Украина не выйдет из Донбасса сама, "условия мира будут другие".

Также президент выразил удивление по поводу того, как американцы могут до сих пор верить словам оккупантов.

Он подчеркнул, что в заявлениях россиян есть противоречие.

Возникает логичный вопрос. Это мой вопрос американским коллегам. Если их (россиян – 24 Канал) цель только Донбасс, то для чего они говорят, что после захвата Донбасса пойдут дальше, и будут новые условия,

– заметил Зеленский.

Политик подчеркнул, что цель Москвы ясна. Также он убежден, что через 2 месяца у врага не получится оккупировать весь Донбасс.

Отдельно Зеленский сообщил, что уже 1 апреля состоится разговор с американцами в формате видеосвязи. На встрече также присутствует генсек НАТО Марк Рютте. Они будут говорить о том, насколько стороны близки к трехсторонним договоренностям или хотя бы проведению такой встречи.

