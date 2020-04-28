Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу

Правительство озвучило предварительный план выхода из карантина. Насколько Украине успешно удается бороться с пандемией коронавируса, какие проблемы возникли во время карантина, – в материале 24 канала.

Про ефективність дій влади із запобігання пандемії коронавірусу

На переконання політичного експерта Дмитра Купири, влада ситуацію втримала. Якщо зважати на те, що в Україні обмежені економічні ресурси. Система охорони здоров’я знаходиться в процесі реформування, заявив він сайту 24 каналу.

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З огляду на ситуацію з поширенням епідемії в багатьох європейських країнах українська влада спрацювала адекватно. Можна було краще. Але є факт, що в Україні немає кризових явищ під час загальної світової кризи через пандемію. Тому що могло і місць у лікарнях не вистачити, і медпрацівників, які могли в піковий момент захворіти,

– зауважує Дмитро Купира.

За його словами, дефіцит із захисними масками, антисептиками тощо носили локальний характер і були більше спровоковані панікою.



Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

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Що передбачають 5 етапів виходу з карантину

Прем’єр Денис Шмигаль назвав умови виходу з карантину, а також етапність.

Перший етап. Відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу.

Другий етап. Відновлення побутового обслуговування населення, роботи закладів громадського харчування у форматі "з собою", спортивних залів і фітнес-центрів.

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Третій етап. Запрацюють: спортивні і дитячі майданчики, метро (лише спецперевезення), міжміське транспортне сполучення у межах області. ТРЦ без розважальних зон, театри та кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку, заклади громадського харчування з відвідувачами.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка Кабміну

Четвертий етап. Відновить роботу: метро і громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти, планова медична та стоматологічна допомога.

П'ятий етап передбачає припинення внутрішньої передачі вірусу. Після цього скасують інші обмеження, крім встановлених місцевою владою.

Які проблеми виявилися під час карантину

Правоохоронна система. На думку Купири, є багато питань до того, наскільки деякі кроки під час карантину законні. Якщо врахувати, що судові рішення за позовами громадян щодо штрафів за порушення карантину переважно на користь позивачів. Державні органи, вважає експерт, не до кінця знають, як юридично забезпечити свою роботу в таких умовах.

Кадрова політика уряду Шмигаля щодо системи охорони здоров’я. За час пандемії в МОЗ уже третій міністр.



Ринки можна було відкрити і раніше / Інфографіка МОЗ

Економічна ситуація з малим бізнесом. За словами Купири, великий бізнес себе відстояв і фактично не зупинив свою роботу. Натомість малому бізнесу не надали достатньої підтримки і захисту, крім відстрочки оплати єдиного соціального внеску. Уряд, зауважує політолог, схоже, не бачить проблеми. Насправді малий бізнес, хоча не приносить багато доходів у бюджет, але дає роботу великій кількості українців. Вони нічого не просять у держави і спроможні себе забезпечити. Ситуацію з відкриттям ринків можна було вирішити раніше.

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Як боротьба з коронавірусом вплине на рейтинги влади?

Як зазначає Дмитро Купира, рейтинги влади і провладних сил не знизяться, але й не підвищаться. Карантинні заходи нейтрально відобразяться на рівні популярності. Так, зазначає політолог, на владу на всіх рівнях упав великий тягар, і зроблено багато роботи. Але суспільство оцінюватиме дії влади за логікою: до пандемії була робота і більша зарплата. Могли вільно пересуватися вулицями. А під час карантину доходи впали, всі змушені сидіти вдома.

Рейтинг президента Зеленського, хоча і знизився, але вище, ніж показник його підтримки в першому турі президентських виборів. Тобто частина суспільства, що не підтримувала Зеленського в першому турі, зараз знайшла в діях президента позитив,

– підкреслює Купира.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Експерт додає: місцева влада намагалася активніше комунікувати з громадами. І зараз саме на місцеву владу припадає багато роботи по відновленню нормального життя після карантину. В першу чергу, швидко і якісно організувати роботу комунального транспорту, підприємств. Щоб люди могли повернутися до роботи.

Приміром, зауважує Купира, малі підприємці добилися відновлення роботи ринків. Але тепер місцева влада за сприяння центральної повинна правильно організувати їхню роботу. Щоб не було спалаху пандемії. Пояснити самим підприємцям, чому необхідно дотримуватися суворих правил. І при цьому, щоб вони могли заробити.