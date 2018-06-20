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Выход США из Совета ООН по правам человека: появилась реакция МИД Украины

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МИД Украины поддерживает выход США из Совета ООН по правам человека
МИД Украины поддерживает выход США из Совета ООН по правам человека / Фото из открытых источников

Украина поддерживает решение Соединенных Штатов Америки относительно выхода из состава Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

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Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США о досрочном прекращении членства в Совете не стало неожиданностью,
– отметил чиновник.

Министерство иностранных дел отметило, что Совет ООН сейчас находится в кризисе. Кроме того, украинское ведомство заявляет о негативных тенденциях в работе ООН в направлении защиты прав человека.

Как сообщил Кислица, в Совете ООН фактически "устранили правозащитную тематику" с площадки диалога в Нью-Йорке.

Также он напомнил, что Украина принимала участие в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина вновь обрела членство в Совете ООН по правам человека и планирует работать над реформированием органа.

"Для Украины Совет оставаться еще одной площадкой для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий РФ в результате оккупации Крыма и ее агрессии на Востоке Украины", – подчеркнул Кислица.

Напомним, Госдеп США 20 июня официально объявил о выходе США из Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне Совет считают "лицемерной и корыстной организацией".

Как объяснили аналитики Bloomdberg, США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвала практику отделения детей от родителей, которую проводят в пределах миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Раду за предвзятое отношение к Израилю.

Теги: Новости Украины Новости политики ООН Новости США МИД Украины
Источник: 24 Канал
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