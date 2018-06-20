В ООН отреагировали на выход США из Совета ООН по правам человека
В Организации Объединенных Наций разочарованы решением США покинуть Совет ООН по правам человека, особенно учитывая международную ситуацию.
По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, он бы предпочел, чтобы США оставались в Раде.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в свою очередь заявил, что решение США его разочаровало.
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"Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас права человека в мире, США должны наращивать свое участие в Раде, а не идти", – написал он в Twitter.
Напомним, Госдеп США 20 июня официально объявил о выходе США из Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне Раду считают "лицемерной и корыстной организацией".
Как объяснили аналитики Bloomdberg, США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвала практику отделения детей от родителей, которую проводят в пределах миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Раду за предвзятое отношение к Израилю.