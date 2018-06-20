В ООН отреагировали на выход США из Совета ООН по правам человека

В Организации Объединенных Наций разочарованы решением США покинуть Совет ООН по правам человека, особенно учитывая международную ситуацию.

По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, он бы предпочел, чтобы США оставались в Раде.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в свою очередь заявил, что решение США его разочаровало.

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"Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас права человека в мире, США должны наращивать свое участие в Раде, а не идти", – написал он в Twitter.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) 19 червня 2018 р.

Напомним, Госдеп США 20 июня официально объявил о выходе США из Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне Раду считают "лицемерной и корыстной организацией".



Как объяснили аналитики Bloomdberg, США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвала практику отделения детей от родителей, которую проводят в пределах миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Раду за предвзятое отношение к Израилю.