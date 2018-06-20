В ООН зреагували на вихід США з Ради ООН з прав людини

В Організації Об'єднаних Націй розчаровані рішенням Сполучених Штатів покинути Раду ООН з прав людини, особливо з огляду на міжнародну ситуацію.

За словами Генсека ООН Антоніу Гутерріша, він би волів, щоб США залишались в Раді.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн у свою чергу заявив, що рішення США його розчарувало.

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"Сумна, якщо не дуже дивна новина. З огляду на те, в якому стані зараз права людини в світі, США повинні нарощувати свою участь в Раді , а не йти", – написав він у Twitter.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, Держдеп США 20 червня офіційно оголосив про вихід США з Ради ООН з прав людини. У Вашингтоні Раду вважають "лицемірною та корисливою організацією".



Як пояснили аналітики Bloomdberg, США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводять в межах міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.