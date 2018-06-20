В ООН зреагували на вихід США з Ради ООН з прав людини
В Організації Об'єднаних Націй розчаровані рішенням Сполучених Штатів покинути Раду ООН з прав людини, особливо з огляду на міжнародну ситуацію.
За словами Генсека ООН Антоніу Гутерріша, він би волів, щоб США залишались в Раді.
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн у свою чергу заявив, що рішення США його розчарувало.
Читайте також: США не перетворяться на табір для мігрантів, – Трамп зробив заяву в сторону Європи
"Сумна, якщо не дуже дивна новина. З огляду на те, в якому стані зараз права людини в світі, США повинні нарощувати свою участь в Раді , а не йти", – написав він у Twitter.
Нагадаємо, Держдеп США 20 червня офіційно оголосив про вихід США з Ради ООН з прав людини. У Вашингтоні Раду вважають "лицемірною та корисливою організацією".
Як пояснили аналітики Bloomdberg, США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводять в межах міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.