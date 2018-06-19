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США офіційно заявили про вихід з Ради ООН з прав людини

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Нікккі Хейлі та Майк Помпео
Нікккі Хейлі та Майк Помпео / state.gov

Сполучені Штати Америки покидають склад Ради ООН з прав людини через "лицемірство і корисливість організації".

Офіційне підтвердження у Twitter опублікувала прес-служба Держдепартаменту США.

За словами Державного секретаря Майка Помпео, Рада ООН підриває національні інтереси США та союзників.

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Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі додала, що Рада з прав людини є "лицемірною та корисливою організацією".

Вона відзначила, що США більше не можуть "залишатися частиною організації, яка знущається над правами людини".

Як пояснили аналітики Bloomdberg, США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводять в межах міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.

Теги: Новини США ООН Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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