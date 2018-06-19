США офіційно заявили про вихід з Ради ООН з прав людини
Сполучені Штати Америки покидають склад Ради ООН з прав людини через "лицемірство і корисливість організації".
Офіційне підтвердження у Twitter опублікувала прес-служба Держдепартаменту США.
За словами Державного секретаря Майка Помпео, Рада ООН підриває національні інтереси США та союзників.
Читайте також: США не перетворяться на табір для мігрантів, – Трамп зробив заяву в сторону Європи
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі додала, що Рада з прав людини є "лицемірною та корисливою організацією".
Вона відзначила, що США більше не можуть "залишатися частиною організації, яка знущається над правами людини".
Як пояснили аналітики Bloomdberg, США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводять в межах міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.