США официально заявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты Америки покидают состав Совета ООН по правам человека из-за "лицемерие и корыстности организации".

Официальное подтверждение в Twitter опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.

По словам Государственного секретаря Майка Помпео, Совет ООН подрывает национальные интересы США и союзников.

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли добавила, что Совет по правам человека является "лицемерной и корыстной организацией".

Она отметила, что США больше не могут "оставаться частью организации, которая издевается над правами человека".

Как объяснили аналитики Bloomdberg, США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвал практику отделения детей от родителей, которую проводят в пределах миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Раду за предвзятое отношение к Израилю.