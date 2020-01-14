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      Выгодная сделка для украинцев. Почему депутатам и министрам нужно поднять зарплаты

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      Дешевые политики стоят нам гораздо дороже / Getty Images

      Людям так не нравятся высокие зарплаты для чиновников и депутатов, то создается впечатление, что все хотят, дабы депутаты и чиновники продолжали получать выплаты в конверте.

      Правда такая – или высокие зарплаты от государства или конверты. Третьего не дано.

      Да, кто то может совмещать конверты и высокие зарплаты. Безусловно. Но это будет часть людей. А если зарплаты будут маленькие – то в конвертах будет получать подавляющее большинство чиновников и депутатов. А дальше – кто депутату платит, тот его и танцует. Если депутат получает деньги от украинских налогоплательщиков – то он будет отстаивать интересы налогоплательщика. Если он получает выплаты в конверте, то политику будет определять тот, кто этот конверт дает.

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      Есть необходимое и достаточное условие. Простая математика. Логика. Нет достаточных условий, чтобы чиновники или депутаты не воровали. Разве что 100% наказания. Но оно недостижимо. Но есть необходимое условие, чтобы они не воровали. Это – качество людей. И если вы хотите, чтобы у вас были качественные люди, то вы должны им платить. Тогда есть шанс, что вы наберете критическое множество людей, с правильными ценностями. Которые будут приходить что-то менять, а не воровать. Если необходимое условие не выполнено – то будут приходить в основном те, кто хочет воровать. И они будут стоить нам всем гораздо дороже, чем высокие зарплаты.

      Первое решение этого парламента должно было бы быть – высокий уровень зарплат себе и правительству. Они его не приняли. Потому что популизм. Потому что это не популярно. Но это важно.

      Но глупо ожидать, что вы наймете качественных людей для работы в столице, и при этом будете им платить как младшему айтишнику. За такие деньги к вам придут либо идиоты, либо сволочи. Либо иногда и те и другие одновременно. Которые будут выигрывать в лотерее постоянно. И бороться с рептилоидами за родную землю, радуя всех страждущих своим загаром.

      О зарплатах учителям

      И да, зарплаты учителям тоже должны быть высокими. Но денег на это нет. А чтобы деньги для этого были, сначала депутаты и чиновники должны принять решения. В интересах государства. И только потом появится ресурс. Если же решения будут определяться в пользу тех, кто наполняет конверты, то вероятность того факта, что хватит ресурсов для поднятия зарплат учителям будет маленькая. Скорее, в таком случае, хватит денег для зарплат бразильским футболистам.

      И не корректно сравнивать зарплаты депутатов и учителей. Это манипуляция. Потому что вы, нанимая депутата, конкурирует не со школой. Вы конкурируете с частным бизнесом. А там платят гораздо больше. И не важно, сколько платят учителю, если вам нужен адвокат. Скажите юристу, который вам понадобился, что будете платить ему только наравне с учителем. В результате у вас не будет юриста. Скажите вашему программисту, что будете платить ему как учителю. И у вас не будет программиста. Скажите потенциальному депутаты, что будете платить ему как учителю. И получите в депутатах толпу коррупционеров. Которые знают, что выдали значок, а зарплата не важна. Крутись как хочешь.

      Мир циничен. И высокая зарплата депутата или министра – это сделка. Для украинца выгоднее, чтобы депутат получал много. Потому что тогда такой депутат принесет в бюджет гораздо большую сумму, а не вынесет от туда.

      Люди, живущие в Конче-Заспе, выступают против высоких зарплат. Но, думается, их затраты существенно превышают любые доходы высокооплачиваемых чиновников. Откуда же эти деньги? Это то, что не получил бюджет или то, что оттуда ушло не по назначению. Так вот, такие дешевые политики стоят нам всем гораздо дороже. Гораздо. И глупо жадничать с зарплатой, когда низкие зарплаты приводят к гораздо большим потерям. Просто можно тратить на чиновников часть бюджета из зарплат, а можно в сотни раз больше, за счет коррупции тех, кто не хочет высоких зарплат.

      И мне нравится, что депутаты и министры хотят получать высокие доходы. Официально. Это означает, что они хотят работать честно. Тот депутат, кто скажет, что ему не нужна высокая зарплата, не вызывает у меня доверия. Потому что я понимаю, что депутатство нужно ему чтобы получить доступ к ресурсу и зарабатывать гораздо больше. Тот министр, кто не хочет получать на уровне опытного менеджера частного сектора не вызывает у меня доверия. Ибо я понимаю, что он будет использовать свою должность для того, чтобы зарабатывать в десятки раз больше. Если вы считаете, что депутат не достоин получать большие деньги – не выбирайте такого депутата. Если вы считаете, что министр не достоин высоких доходов – значит у вас плохой министр. Но тогда наймите хорошего, а не платите копейки плохому.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Статьи Зарплата Верховная Рада Коррупция Дорогие депутаты
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