Авто за донат: один из участников сбора на дроны от "Украинской команды" сможет получить Bentley

Военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль Bentley одному из участников сбора на дроны, который проводит "Украинская команда". Детали – в материале.

О розыгрыше за донат сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды". Известно, что победитель будет определен в конце июня.

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Прими участие в уникальной истории: защитник Украины дарит Bentley за донат! Каждые 200 гривен – это шанс стать владельцем "Бентли". 400 гривен – это два шанса, 600 гривен – три шанса. И так далее. Больше донатов – больше шансов! Присоединяйтесь к сбору "Украинской команды" уже сегодня!,

– говорится в сообщении "Украинской команды".

В комментариях к донатам в банке или в назначении платежа обязательно нужно указать слово "Bentley" и номер телефона для связи, отмечают в волонтерском штабе.

Защитник Украины дарит Bentley за донат: смотрите видео

Победитель будет определен 28 июня с помощью рандомайзера. После этого владелец Bentley Роман, который сейчас служит в ВСУ, лично передаст ключи от автомобиля победителю, отмечают в "Украинской команде".