Как выяснилось, настоящие фашисты не в "Азове", а в России, – заместитель комбата

Россия довольно долго "демонизировала" полк "Азов". И теперь пытается использовать это, когда бомбит гражданские объекты в Мариуполе.

Именно наличием полка "Азов" российские оккупанты объясняли бомбардировки роддома в Мариуполе.

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Бойцы полка "Азов" в своем обращении из Мариуполя решили напомнить западному миру, кто настоящий нацист. Ведь именно на европейские страны и США была направлена российская пропаганда, которая и "клеймила" бойцов "Азова" фашистами и нацистами. Из-за этого они не могли получить оружие и учиться у натовских инструкторов, а упоминания о них блокировались в соцсетях.

"Настоящими фашистами оказались не бойцы полка "Азов", а российское руководство и российские военные, которые имеют наглость называть войну в Украине "специальной операцией по денацификации", – отметил заместитель командира полка "Азов" Калина.

Он вспомнил крылатую фразу, что "фашисты будущего будут называть себя антифашистами".