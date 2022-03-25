Саме наявністю полку "Азов" російські окупанти пояснювали бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

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Бійці полку "Азов" у своєму зверненні із Маріуполя вирішили нагадати західному світу, хто справжній нацист. Адже саме на європейські країни та США була спрямована російська пропаганда, яка і "таврувала" бійців "Азову" фашистами та нацистами. Через це вони не могли отримати зброю та навчатися у натівських інструкторів, а згадки про них блокувалися в соцмережах.

"Справжніми фашистами виявилися не бійці полку "Азов", а російське керівництво та російські військові, які мають нахабність називати війну в Україні "спеціальною операцією з денацифікації", – відзначив заступник командира полку "Азов" Калина.

Він пригадав крилату фразу, що "фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами".