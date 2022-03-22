Спершу українські герої повідомили, що вчора, 21 березня, їхніми стараннями ворожий катер разом з екіпажем вирушив у відомому напрямку – услід за російським військовим кораблем. А вже сьогодні азовці спільно з воїнами 36 бригади знищили ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня та літак.

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"У Маріуполі тривають важкі бої, путінська орда вкриває нашу землю своїми трупами, яких не збирається забирати, а позаду піхоти, що кидають на штурм міста, стоять розстрільні команди. Це навіть уявити важко у 21 столітті, путінізм в найкращих його проявах", – йдеться у зверненні азовців.

Бійці зауважили, що, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, ворог атакує місто надпотужними бомбами, нищить будівлі та вбиває мирних людей танками, кораблями і артилерією. Азовці запитали – як спиться усьому світові, поки російські потвори нахабно, безжалісно та показово знищують населення нашої країни, і морять його холодом та голодом.

Як тобі спиться зараз, світе? Коли мешканці мирного приморського міста не можуть зімкнути очей через постійні бомбардування. Смачний стейк ви сьогодні з'їли? Дозвольте запитати, а якого року випуску було вино? В той час, коли жителі міста не мають що їсти та пити. Ви, мабуть, дуже стурбовані та занепокоєні ситуацією в Маріуполі. Але це ж не ваші громадяни, тому чого поспішати,

– емоційно висловилися військові.

Однак, азовці наголошують – "Якщо не вистоїмо ми – Українці, то завтра така ж ситуація чекатиме вас".

Бійці запевнили, що бачать заклики українців врятувати Маріуполь по всій країні та за її межами, і вдячні їм за підтримку. Вони підкреслили, що воюють заради усіх українців, заради дітей, батьків та майбутнього.

"Ми боремося понад свої сили в нелюдських умовах. І боротимемось за наших людей, поки вистачить сил.

Маріуполь це – Україна!", – завершили звернення українські герої.

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