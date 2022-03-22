Як пояснив кореспондент ВВС Френк Гарднер, окупантам критично важливо захопити Маріуполь одразу з кількох причин. Місто має для росіян велике значення, тому вони не припинять спроби взяти його під свій контроль.

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Аналітик про Маріуполь

Як вважає Френк Гарднер, Маріуполь може заюезпечити сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом, що вкрай важливо для орків. Окрім того, Маріуполь є ключовим центром експорту зерна та сталі, тому його захоплення буде ударом по українській економіці.

Окрім того, місто захищає полк "Азов", якого росіяни брехливо називають "нацистами", тому перемога над ними дасть привід російській пропаганді говорити про успішну "денацифікацію". Окупація міста може підвищити бойовий дух російської армії, яка зазнає шалених втрат в сильно деморалізована.