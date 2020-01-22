Выйдите отсюда: Макрон в Иерусалиме поскандалил с израильскими силовиками – видео

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Израиль вступил в словесную перепалку с местными силовиками. Инцидент произошел в базилике Святой Анны, который принадлежит французскому посольству, когда президент требовал от сотрудников службы охраны покинуть ее.

Находясь вместе с израильскими силовиками под аркой на входе в базилику, Эммануэль Макрон попал под объективы камер. Видео с раздраженным французским президентом опубликовала журналистка Джойс Карам в своем твиттере.

К слову: Макрона с женой эвакуировали из-за протестующих: видео

Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится то, что вы сделали передо мной. Пожалуйста, выйдите на улицу. Уважайте правила, какими они являются на протяжении веков,

– попросил у силовиков Макрон.

После инцидента президент Франции пообедал с христианской общиной, но до конца так и не посетил Святую Анну, как планировал изначально. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Французский президент поскандалил с израильскими силовиками: смотрите видео

Ouch. #France President Macron yells at #Israel Security, asks them to “respect the rules” , “go outside” as he makes his way into Church of Saint Anne in Jerusalem.



Video taken today: pic.twitter.com/ZJJHXzJoMJ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 22, 2020

Что именно вызвало раздражение у Макрона и почему?

Базилика Святой Анны была подарена французскому императору Наполеону III еще в 1856 году. Сейчас ею распоряжается посольство Франции в Израиле. Французы считают провокацией то, что израильские правоохранители входят в храм.



Ранее похожий скандал уже возникал при участии бывшего президента Франции Жака Ширака. В 1996 году он так же поскандалил с израильскими силовиками и отказывался входить в базилику, пока те не покинули ее.