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      Выйдите отсюда: Макрон в Иерусалиме поскандалил с израильскими силовиками – видео

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      Макрон поскандалил с израильской службой охраны / rawstory.com

      Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Израиль вступил в словесную перепалку с местными силовиками. Инцидент произошел в базилике Святой Анны, который принадлежит французскому посольству, когда президент требовал от сотрудников службы охраны покинуть ее.

      Находясь вместе с израильскими силовиками под аркой на входе в базилику, Эммануэль Макрон попал под объективы камер. Видео с раздраженным французским президентом опубликовала журналистка Джойс Карам в своем твиттере.

      К слову: Макрона с женой эвакуировали из-за протестующих: видео

      Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится то, что вы сделали передо мной. Пожалуйста, выйдите на улицу. Уважайте правила, какими они являются на протяжении веков,
      – попросил у силовиков Макрон.

      После инцидента президент Франции пообедал с христианской общиной, но до конца так и не посетил Святую Анну, как планировал изначально. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

      Французский президент поскандалил с израильскими силовиками: смотрите видео

      Что именно вызвало раздражение у Макрона и почему?
      Базилика Святой Анны была подарена французскому императору Наполеону III еще в 1856 году. Сейчас ею распоряжается посольство Франции в Израиле. Французы считают провокацией то, что израильские правоохранители входят в храм.

      Ранее похожий скандал уже возникал при участии бывшего президента Франции Жака Ширака. В 1996 году он так же поскандалил с израильскими силовиками и отказывался входить в базилику, пока те не покинули ее.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Курьезные новости Новости политики Скандал Новости Франции Новости Израиля Эммануэль Макрон
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