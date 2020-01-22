Вийдіть звідси: Макрон в Єрусалимі поскандалив з ізраїльськими силовиками – відео
Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Ізраїлю вступив у словесну перепалку з місцевими силовиками. Інцидент трапився у базиліці Святої Анни, що належить французькому посольству, коли президент вимагав від співробітників служби охорони покинути її.
Перебуваючи разом з ізраїльськими силовиками під аркою на вході до базиліки, Еммануель Макрон потрапив під об'єктиви камер. Відео з роздратованим французьким президентом опубілкувала журналістка Джойс Карам у своєму твіттері.
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Ми усі чудово знаємо правила. Мені не подобається те, що ви зробили переді мною. Будь ласка, вийдіть на вулицю. Поважайте правила, якими вони є протягом століть,
– попросив у силовиків Макрон.
Після інциденту президент Франції пообідав з християнською громадою, але до кінця так і не відвідав Святу Анну, як планував спочатку. Про це пише французьке видання Le Figaro.
Французький президент поскандалив з ізраїльськими силовиками: дивіться відео
Що саме роздратувало Макрона і чому?Базиліка Святої Анни була подарована французькому імператору Наполеону ІІІ ще у 1856 році. Нині нею розпоряджається посольство Франції в Ізраїлі. Французи вважають провокацією те, що ізраїльські правоохоронці входять у храм.
Раніше схожий скандал вже виникав за участі колишнього президента Франції Жака Ширака. У 1996 році він так само поскандалив з ізраїльськими силовиками і відмовлявся входити у базиліку, поки ті не покинули її.