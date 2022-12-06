Там заявили, что ни о каком "выходе ЗАЭС из-под контроля России или передаче этого контроля третьей стороне" не может идти речи. Не исключено, что в Кремле решили, что шестой "жест доброй воли" – это уже слишком, и нужно как-то откреститься информации о потенциальном уходе. Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал.

Обратите внимание Россия может покинуть Запорожскую АЭС: почему оккупанты вынуждены уйти со станции

Впрочем, он считает, что Суровикин и Шойгу рано или поздно разыграют новую пьесу о том, что снова пришло время "непростых решений" и ради снижения радиационной опасности они уходят с территории Запорожской АЭС.

Почему россияне все-таки выйдут из ЗАЭС

На самом же деле причина вероятного выхода россиян со станции более прозаична – они боятся, что находящаяся там группировка попадет в ловушку. Дело в том, что ЗАЭС расположена в стороне от направления главных ударов украинских войск, которое рисуют себе россияне – на Мелитополь, где они усиленно строят оборону. То есть, если ВСУ продвинутся на несколько десятков километров, оккупанты на ЗАЭС останутся отрезанными в стороне.

Поэтому, чем держать их в ловушке и гарантированно сдать АЭС в результате действий украинских войск, проще изобразить "жест доброй воли" и попытаться сторговаться с миром, изобразив определенную степень вменяемости,

– подчеркнул Арестович.

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