Там заявили, що про жоден "вихід ЗАЕС з-під контролю Росії або передачу цього контролю третій стороні" не може йти мови. Тож не виключено, що в Кремлі вирішили, що шостий "жест доброї волі" – це вже занадто, і треба якось відхреститися інформації про потенційний відхід. Про це розказав радник голови ОПУ Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал.

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Утім, він вважає, що Суровікін і Шойгу рано чи пізно таки розіграють нову п'єсу про те, що знову настав час "непростих рішень" і задля зниження радіаційної небезпеки вони йдуть з території Запорізької АЕС.

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Насправді ж причина ймовірного виходу росіян зі станції прозаїчніша – вони бояться, що угруповання, яке перебуває там, потрапить у пастку. Річ у тім, що ЗАЕС розташована суттєво осторонь від напрямку головних ударів українських військ, який малюють собі росіяни – на Мелітополь, де вони посилено будують оборону. Тобто якщо ЗСУ просунуться на кілька десятків кілометрів, окупанти на ЗАЕС залишаться відрізаними збоку.

Тому ніж тримати їх у пастці та гарантовано здати АЕС унаслідок дій українських військ, простіше зобразити "жест доброї волі" та спробувати сторгуватися зі світом, зобразивши певний ступінь свідомості,

– підкреслив Арестович.

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