Могут ли США отправить свои войска на войну в Украину: ответ Госдепа

В Госдепе США прокомментировали заявление Макрона об отправке войск в НАТО в Украину и ответили, могут ли они отправить на помощь Киеву свою армию.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал заявление Макрона о вероятном направлении военных стран НАТО в Украину.

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Позиция США

Мэтью Миллер завил, что "президент дал понять, что США не будут посылать войска воевать в Украину".

Президент дал понять, что США не будут посылать войска воевать в Украину. Генеральный секретарь НАТО исключил участие войск НАТО в Украине... путь к победе Украины сейчас лежит через Палату представителей Соединенных Штатов. Это то, что больше всего нужно Украине,

- сказал Миллер.

Попутно он снова призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект о помощи Украине на голосование. Миллер выразил уверенность, что в случае, если это произойдет, решение обязательно получит двухпартийную поддержку.

Каждая страна НАТО сама может принять решение

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби нагадал заявление Джо Байдена об отправке американских войск в Украину, которое тот сделал в начале полномасштабного вторжения России. Президент США дал обещание, что его армии не будет в Украине.

В то же время он отметил, что каждая страна НАТО может сама выбирать, отправлять ли свои войска на помощь Украине. Фактически это означает, что Штаты не против такого развития событий.

Что ж, это суверенное решение, которое каждый член НАТО должен был бы принять сам. Вы слышали, как генеральный секретарь Столтенберг сам говорил, что не имеет планов или намерений – безусловно – под эгидой НАТО, размещать войска на местах. И президент Байден с самого начала этого конфликта четко заявил: на территории Украины не будет войск США, которые будут выполнять боевые действия,

– сказал Кирби.

Напомним, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг тоже заявил, что НАТО не планирует размещать войска в Украине. Однако подчеркнул, что Альянс продолжает поддерживать Украину.