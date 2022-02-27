Выйти в Киеве можно только по сигналу воздушной тревоги в укрытие

Киев стал местом, где ведутся активные бои и наступления оккупанта. Люди сидят в укрытиях и выйти еще куда-то им нельзя из-за опасности.

Киев продолжает держать оборону. Российских войск в столице нет, об этом заявил городской глава Виталий Кличко.

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Но наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп,

– рассказал Кличко.

Он объяснил, что именно для безопасности жителей ввели комендантский час до завтрашнего утра. Кличко просит не выходить на улицы. Выйти можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие.

"Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины. Россия убивает украинцев во всей Украине", – добавил мэр.

Жертвы войны в Киеве

Виталий Кличко также сообщил, что в Киеве, от начала атаки, с 24 февраля, погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Отдали свою жизнь также 4 неизвестных лиц и 18 военных и бойцов теробороны.

Ранены 106 человек, из них 47 гражданских. В частности, трое детей. В том числе 17-летний курсант.



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