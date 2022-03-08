Выключили пророссийское, – журналистка о том, как показывают войну в Украине в Нидерландах

В Нидерландах, как и в других цивилизованных странах мира, также отреагировали на вторжение России в Украину. Сейчас российская пропаганда в стране на грани исчезновения.

Об этом в эфире 24 канала рассказала участница волонтерского движения украинцев в Нидерландах Карина Азарян. По ее словам, упорная реакция граждан Нидерландов появилась уже в первые дни войны.

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"Все сначала выражали очень глубокие соболезнования, а потом очень быстро взялись за дело. Предлагают помощь разными методами", – рассказала волонтер.

Работают в трех основных направлениях:

финансовая помощь – как в пределах Украины, так и для беженцев;

невероятное количество гуманитарной помощи;

временное прибежище.

Выигрываем эту войну на западных фронтах

Карина Азарян рассказала, что до начала войны, пропагандистские аппараты России активно работали в Европе. Не только в Нидерландах. "Русский мир" насаждал культурные связи на протяжении веков.

Но с началом войны любая антиукраинская риторика полностью исчезла из медиа. И медийное пространство, и радиостанции полностью выключили любые пророссийские настроения,

– сообщила волонтер.

Сейчас из политического или медийного мейнстрима, по словам Карины Азарян, очень мало людей решается говорить что-то против Украины.

"В этом информационном плане мы также выигрываем эту войну. И также на западных фронтах", – отметила участница волонтерского движения украинцев в Нидерландах.

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