Про це в ефірі 24 каналу розповіла учасниця волонтерського руху українців у Нідерландах Карина Азарян. За її словами, завзята реакція громадян Нідерландів з'явилась вже у перші дні війни.

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"Всі спочатку висловлювали дуже глибокі співчуття, а потім дуже швидко взялись за справу. Пропонують допомогу різними методами", – розповіла волонтерка.

Працюють у трьох основних напрямках:

фінансова допомога – як в межах України, так і для біженців;

неймовірна кількість гуманітарної допомоги;

тимчасовий прихисток.

Виграємо цю війну на західних фронтах

Карина Азарян розповіла, що до початку війни, пропагандистські апарати Росії активно працювали в Європі. Не тільки у Нідерландах. "Русский мир" насаджував культурні зв'язки впродовж століть.

Але з початком війни будь-яка антиукраїнська риторика повністю зникла з медіа. І медійний простір, і радіостанції повністю вимкнули будь-які проросійські настрої,

– повідомила волонтерка.

Наразі з політичного чи медійного мейнстриму, за словами Карини Азарян, дуже мало людей наважується казати щось проти України.

"В цьому інформаційному плані ми також виграємо цю війну. І також на західних фронтах", – зазначила учасниця волонтерського руху українців у Нідерландах.



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