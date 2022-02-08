Выключить русское, объединиться и не искать предательство, где его нет: что нам дала эскалация

Новое обострение войны на Донбассе стало лакмусовой бумажкой для общества. Кто готов брать оружие в руки и защищаться, а кто упражняется в остроте комментариев в фейсбуке. В правом углу ринга здравый смысл, а в левом – диванные эксперты.

О любимых развлечениях украинцев в комментах, российских блоггерах и как реагировать на странных соседей, далее в материале для гонзо-рубрик "Грех" на 24 канале.

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Ваши флажки никому не нужны

Когорта тех, кто не добавил флажок начали шеймить в комментариях тех, кто добавил и наоборот. Основным аргументом было то, что мол "кому нужна эта показуха, вы лучше идите деньги на армию скиньте", или того хуже "вы такие патриоты стали, страх, вот нападет Путин – первые убежите".

Класс, думаю, приплыли. Неужели сейчас самое время, когда нужно решать, кто и что делает неправильно. Учитывая тот факт, что добрых две недели почти круглосуточно обновлялась информация о движении российских эшелонов вдоль наших границ.

Я думала/думал, что только Путин плохой

"Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться над важными темами, чтобы их было слышать громче.Автор проекта – заместитель главной редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская

Однозначно, за 8 лет войны, у нас было немало обострений на фронте, некоторые из них оставили много семей без родных. Поэтому в моей системе координат Россия уже давно непутевый сосед с руками в крови. Но на этот раз я имела счастье наблюдать "обращение блудных сыновей".

И это хорошо! Потому что именно эта волна "наступления" и криков Скабеевых о "мы уничтожим Украину" открыла глаза некоторым украинцам, которые уже и привыкли, что война где-то там. И хорошо, что до них не дошло. Однако "осенило" не всех, некоторым до сих пор какая разница.

Ибо наиболее обманчивый тезис о том, что "там только Путин плохой, сами россияне нормальны и не хотят войны". Поверьте, это ложь. Около 60% граждан России поддерживают политику Путина и Ко.

Что ждать от людей, которые верят, что мы под внешним управлением и во всем виновата Америка и Европа (ха-ха, Украина это и есть Европа).

Гивевеи и скидки по промокоду "Война в Украине 2022"

Блогеры в Украине неожиданно заняли правильную позицию и называли вещи своими именами. Конечно, есть те, которые всегда говорили правду и делали несколько больше, чем забрасывали вас промокодами на дешевую китайскую косметику.

Уже ни для кого не секрет, что у нас засилье шоу и блогов из-за "перебника" в медийном пространстве. Собственно и смотрят их те, кому какая разница. Это засилье становится все менее катастрофическим, потому что укрютуб начал действительно процветать. Хотя до сих пор многие мои знакомые активно потребляют российские медиапродукты.

И там очень хорошо можно проследить тенденцию поведения "простых россиян". Почти ни одна из этих "звездочек интернета" не высказалась против нападения на Украину. Ни словом. Даже флажок в стороз не сбросили. И не написали #JesuieUkraine.

Фоззи обратился к тем, кто следит за российскими звездами / Коллаж 24 канала

Это уже сейчас в России собирают открытое письмо с подписями против агрессии, но вы не найдете там ни Дудя, ни Собчак. Хороший повод задуматься, верно?

Кремлю требуется дестабилизация изнутри

Завершая этот балансирующий на грани хейт-спича монолог, я хочу сказать, что нам нужно объединиться сегодня. Сильнее, чем когда-либо. И это уже заметно. Только посмотрите, как харьковчане показали свое отношение к российской агрессии. 5 тысяч человек вышли на мирный митинг и заявили, что не отдадут свой город.

Кремль прекрасно понимает, что, прежде всего, ему нужна дестабилизация внутри Украины, чтобы мы были напуганы, чтобы не было единства во взглядах, чтобы было больше провокационных тем для споров.

Поймите, что у нас сильные ВСУ, сильные волонтеры и прекрасные партнеры. Если дело дойдет до масштабного вторжения, у вас будет ружье, чтобы отстоять дом. Но каждый из нас может не допустить войны в своем дворе.

Достаточно не сеять панику, читать проверенные источники информации, не искать измену там, где ее нет, и выключить очередное интервью условной "Собчак". Пока мы вместе, у нас холодный ум, сильная армия и мощная поддержка нам ничего не страшно. Берегите себя и помните, кто наш настоящий враг.