Судья должен принять решение относительно того, отменять ли обвинительный приговор новоизбранному президенту Дональду Трампу по делу о сокрытии денег. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Рассмотрение дела продолжается

В США продолжается рассмотрение дела в отношении Трампа. Говорится об обвинении в сокрытии выплаты денег порнозвезде за молчание об отношениях с ним. Однако в июле было решение Верховного суда США о президентской неприкосновенности, поэтому судья должен решить, отменять ли обвинительный приговор.

Судья Хуан Мерчан заявил, что вынесет свое решение уже до 12 ноября. Это первое из двух ключевых решений, которые судья должен сделать после победы Трампа на выборах.

Другой важный приговор должны вынести Трампу 26 ноября. Юридические эксперты говорят, что вынесение приговора вряд ли состоится до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

Благоприятное для Трампа решение судьи позволит Трампу вернуться в Белый дом, не обременяясь ни одним из четырех уголовных дел, которые угрожали его амбициям.