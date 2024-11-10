Суддя має ухвалити рішення щодо того, чи скасовувати обвинувальний вирок новообраному президенту Дональду Трампу у справі про приховування грошей. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Розгляд справи триває

В США триває розгляд справи щодо Трампа. Мовиться про звинувачення у приховуванні виплати грошей порнозірці за мовчання про стосунки з ним. Проте у липні було рішення Верховного суду США про президентську недоторканність, тому суддя має вирішити, чи скасовувати обвинувальний вирок.

Суддя Хуан Мерчан заявив, що винесе своє рішення вже до 12 листопада. Це перше з двох ключових рішень, які суддя повинен зробити після перемоги Трампа на виборах.

Інший важливий вирок мають винести Трампу 26 листопада. Юридичні експерти кажуть, що винесення вироку навряд чи відбудеться до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня.

Сприятливе для Трампа рішення судді дозволить Трампу повернутись до Білого дому, не обтяжуючись жодною з чотирьох кримінальних справ, які загрожували його амбіціям.