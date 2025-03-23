Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Контекст Вынесла на улицу в полиэтиленовом пакете: в Хмельницком мать оставила младенца на свалке

Зачем женщина в Хмельницком вынесла младенца на свалку

По ее словам, ребенок не от мужа. С биологическим отцом они не общаются, хотя он и знает о рождении сына. Вместе с Витой в одной комнате живут двое несовершеннолетних дочерей.

Муж женщины – военный. Он пропал без вести в 2024 году.

Ребенка она не хотела ни вынашивать, ни рожать. Вынесла его на свалку, потому что побоялась осуждения соседей и знакомых. Теперь раскаивается и хочет, чтобы младенца усыновила хорошая семья.

Суд предварительно считает женщину виновной по статье о сознательном оставлении ребенка в опасности. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. Следующее судебное заседание состоится 31 марта.