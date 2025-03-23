Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Контекст Винесла на вулицю в поліетиленовому пакеті: у Хмельницькому мати залишила немовля на смітнику

Навіщо жінка в Хмельницькому винесла немовля на смітник

За її словами, дитина не від чоловіка. З біологічним батьком вони не спілкуються, хоч він і знає про народження сина. Разом із Вітою в одній кімнаті живуть двоє неповнолітніх доньок.

Чоловік жінки – військовий. Він зник безвісти у 2024 році.

Дитину вона не хотіла ані виношувати, ані народжувати. Винесла її на смітник, бо побоялася осуду сусідів та знайомих. Тепер розкаюється та хоче, щоб немовля усиновила хороша родина.

Суд попередньо вважає жінку винною за статтею про свідоме залишення дитини в небезпеці. Такі дії караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Наступне судове засідання відбудеться 31 березня.