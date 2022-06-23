Цена свободы высока, – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 23 июня сообщил, что ситуация на фронте сложная, однако контролируемая украинскими воинами.

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Залужный отметил, что украинским защитникам сложно, поскольку российские кафиры имеют огневое преимущество.

Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая,

– сообщил главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный рассказал, что украинские силы вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции.

"Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью", – резюмировал он.

Украина сдерживает Россию, несмотря на преимущество врага в оружии

Заместитель министра обороны Анна Маляр недавно сообщала , что сейчас у Вооруженных Сил Украины есть только 10% того вооружения, которое наше государство просит у Запада. По ее словам, сегодня Украина использует все свои мощности и силы для того, чтобы сопротивляться России.

Также Маляр информировала, что на Донбассе проходят решающие бои . Враг там сконцентрировал свои мощные войска, однако ВСУ все равно наносят оккупантам немалые потери. Все потому, что наша армия более профессиональна и мотивирована.

Россия бросила значительные силы на захват Северодонецка, где преобладает в артиллерии, и пытается не разрешить ВСУ выйти на границы в Харьковской области .

Достойно внимания Россия хочет подорвать репутацию Украины как надежного партнера, чтобы Запад не передавал оружие

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